عطب تقني يتسبب في قطع الكهرباء على 17 بلدية بباتنة

تسبب عطب تقني في انقطاع الطاقة الكهربائية في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم السبت عبر 17 بلدية بولاية باتنة.

وأكّد المكلّف بالإعلام بمديرية توزيع الكهرباء والغاز محليا نوري بوزيان، أن فرق الصيانة جندت منذ الوهلة الأولى.

والأشغال جارية لإصلاح العطب الذي شمل مدينة باتنة وبلديات الجهة الشمالية الغربية من الولاية.

و وعد بأن يعاد التيار الكهربائي إلى هذه الجهة بالطاقة الكهربائية

“تدريجيا إلى غاية منتصف نهار اليوم”.

ويعود سبب هذا الإنقطاع إلى عطب تقني سجل بالمركز الرئيسي الممون بالطاقة الكهربائية لكل هذه المنطقة.

بما في ذلك القطب العمراني حملة 1و2و3 .

وشمل الانقطاع بلديات كل من باتنة و وادي الشعبة ومروانة وحيدوسة ووادي الماء وعين جاسر.

بالإضافة إلى بلدية سريانة وأولاد سلام والحاسي ورأس العيون والرحبات وتالخمت ولمسان وتاكسلانت وقيقبة واولاد سي سليمان وتازولت .

و قد تم إلى حد الآن إعادة التيار الكهربائي إلى بلديتي باتنة و تازولت، فيما تتواصل الأشغال.

لإعادة ربط باقي البلديات الأخرى التي مسها الإنقطاع، يضيف نفس المصدر.