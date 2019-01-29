عطست فأخرجت خاتما فقدته قبل 12 عاما

عثرت مراهقة بريطانية على خاتم ذهبي كانت قد فقدته قبل 12 عامًا بطريقة غريبة.

وهذا بعد أن لاحظت خروج شيء من أنفها، بعد أن انتابتها “نوبة عطس” شديدة وهي في منزلها.

لتكتشف أبغيل تومبسون (20عاما) خاتمها في المخاط الذي خرج من أنفها، وفق ما ذكرت صحف “ديلي ميل” و”ذي صن” و”ميرور” البريطانية.

وهذا بعد أن فقدته ، في عام 2007 بعد عيد ميلادها الثامن الذي كان هدية من والدتها،

حيث اعتقدت طوال تلك المدة بأن أحد أصدقائها قد سرقه، لتستنتج بعد ذلك أن الخاتم ربما علق بينما كانت تنظف أنفها بإصبعها.

وأعربت أبيغيل عن الصدمة التي شعرت بها عندما وجدت خاتم الذهب، مؤكدة أنها لم تكن تشعر بوجوده.

وحول هذا الأمر أوضحت الدكتورة نافين كافال مختصة في جراحة التجميل ، أن مثل هذه الحوادث شائعة.

مشيرة إلى أنها “غير متفاجئة” من الحالة، وأن القصة عادية خاصة وأنه كان عالقًا في الجزء الخلفي من الأنف.