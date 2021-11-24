عطلة إستثنائية لتلاميذ الإبتدائي بداية من الغد لهذا السبب

سيدخل التلاميذ المتمدرسون في الطور الإبتدائي وبعض المتوسطات على المستوى الوطني في عطلة إستثنائية بداية من يوم الغد الخميس إلى غاية يوم الإثنين.

وجاءت العطلة الإستثنائية بسبب الإنتخابات المحلية التي ستجرى يوم السبت 27 نوفمبر عبر كامل التراب الوطني. خاصة وأن هذه المؤسسات التربوية تم تعيينها كمراكز للإقتراع.

وقال مدير التربية لولاية الجزائر شرق خنسوس نذير، أنه قد تم إعطاء تعليمات لكافة مدراء المؤسسات التربوية في الطور الإبتدائي، والتي تم تعيينها كمراكز إقتراع من أجل تجهيزها بكافة متطلبات العملية الإنتخابية بداية من يوم غد الخميس. وهو ما يجعل التلاميذ يدخلون في عطلة إستثنائية وإجبارية بداية من الغد بسبب الإنتخابات المحلية.

وأضاف خنسوس في تصريح “للنهار أونلاين”، أن العطلة الإستثنائية الخاصة بالإنتخابات لا تخص كافة التلاميذ وإنما التلاميذ المخصصة مؤسساتهم التربوية كمراكز للإقتراع. في حين سيبقى التلاميذ في الطورين المتوسط والثانوي التي ستكون مؤسساتهم التعليمة فارغة يزاولون دراستهم بصفة عادية.

وكشف ذات المتحدث، أن العطلة ستكون بداية من يوم الخميس إلى غاية يوم الأحد المقبل لمدة 4 أيام. حيث سيزاول التلاميذ دراستهم يوم الأحد بالنسبة للمدارس التي تم إعادة تجهيزها. أما المدارس المتأخرة فسيعود التلاميذ إلى الدراسة بشكل عادي بداية من يوم الإثنين.

وأوضح خنسوس، أنه تم إعطاء أوامر لمدراء المؤسسات المعنية عبر مختلف ولايات الوطن والمسجلة ضمن مراكز الإقتراع بوضعها تحت تصرف ممثلي السلطة المستقلة للإنتخابات بداية من صبيحة يوم الخميس من أجل تجهيزها. بالإضافة إلى ضمان إستمرار عمل الحراس هذه الفترة حفاظا على المؤسسة.

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