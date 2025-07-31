عطلة الأمومة..هذه تفاصيل الاستفادة منها مع إمكانية تمديدها

أصدرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بيانا هاما على على إجراءات جديدة وهامة بخصوص عطلة الأمومة

وأكد البيان أنه وفقا للتعديلات الجديدة، أصبح بإمكان الأمهات العاملات الاستفادة من عطلة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوما متتالية بنسبة. تعويض يومي 100% ولا يتم تقليص هذه المدة حتى وإن تم وضع المولود قبل التاريخ المتوقع للولادة، كما يمكن بدء عطلة الأمومة بـ 42 يوما على الأقل من التاريخ المتوقع للوضع.

وفي حال تعذر على الأم استئناف العمل بعد انقضاء عطلة 150 يوما إصابة المولود بإعاقة، أو تشوه خلقي،أو مرض خطير يتطلب مرافقة. إلزامية أو تدخلا طبيا،يمكن للأم التقدم بطلب تمديد عطلة الأمومة لمدة 50 يوما إضافية بنسبة تعويض يومي 100%.

ويتم هذا شرط إيداع ملف طبي مبرر لدى مصالح هيئة الضمان الاجتماعي، مرفق بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص في طب الأطفال.مع ضرورة تقديم الطلب قبل 15 يوما على الأقل من انتهاء عطلة الـ150 يوما القانونية.

وأضاف البيان انه إذا استمر الوضع الصحي للمولود على ما هو عليه وتطلب رعاية إضافية، يمكن للأم الاستفادة من تمديد ثان لمدة 165 يوما إضافية. كحد أقصى دون انقطاع. بنسبة تعويض يومي 100% شرط إيداع ملف طبي جديد،مرفق بشهادة طبية تؤكد استمرار حاجة المولود للعناية،وذلك قبل 15 يوما على الأقل من نهاية فترة التمديد الأولى المقدرة بــ 50 يوما.

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