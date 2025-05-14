عطلة الأمومة .. وزير العمل يكشف 

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن عدد المستفيدات من عطلة الأمومة عرف ارتفاعاً.

وأوضح بن طالب أن عدد المستفيدات من عطلة الأمومة عرف ارتفاعاً من 94 ألف سنة 2013، إلى أكثر من 131 ألف سنة 2024. مع تسجيل نفقات بلغت 26,5 مليار دج.

وأضاف الوزير أن تم إبرام 276 اتفاقية مع عيادات التوليد لضمان التكفل الأمثل بالولادة. فضلاً عن رقمنة الإجراءات الإدارية عبر منصة الهناء.

وذلك خلال عرض قدمه الوزير أمام النواب في جلسة علنية بالبرلمان، ضمن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983. المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، بخصوص تمديد عطلة الأمومة.

وقال الوزير إن هذا المشروع يأتي تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أمر بتوسيع عطلة الأمومة إلى 5 أشهر كاملة. مع تعويض بنسبة 100% من الأجر لمدة متواصلة تعادل 150 يوما عوضا عن 98 يوماً المنصوص عليها بموجب القانون الساري المفعول.

وتضمن المشروع أحكاماً إضافية لفائدة الأمهات العاملات في حال ولادة طفل مصاب بإعاقة أو مرض خطير. تشمل إمكانية تمديد عطلة الأمومة بــ : 50 يوما إضافيا بعد الفترة القانونية. بناء على ملف طبي يعرض على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي. وكذا 165 يوما أخرى عند الاقتضاء، مع اعتماد الإجراءات ذاتها.

وتابع الوزير في السياق ذاته أن هذا التعديل يعد خطوة نوعية تعزز حماية الأمومة وتكرس التزامات الجزائر الدولية في هذا المجال.

وتأتي استكمالا لسلسلة من الإجراءات التي أرستها الدولة لضمان بيئة مهنية واجتماعية متوازنة للمرأة.