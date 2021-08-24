عطلة الشتاء في 16 ديسمبر والربيع  يوم 17 مارس

وزارة التعليم العالي تحدّد رزنامة العطل الجامعية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رزنامة العطل الجامعية بعنوان السنة الجامعية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

وحسب بيان للوزارة، تحدد العطلة الجامعية الفصلية للسنة الجامعية 2021 – 2022 بالنسبة لفصل الشتاء، ابتداء من يوم الخميس 16 ديسمبر 2021 مساء إلى يوم السبت 2 جانفي 2022 الثامنة صباحا.

وتحدد العطلة بالنسبة لفصل الربيع ابتداء من يوم الخميس 17 مارس مساء، إلى يوم السبت 3 أفريل 2022 الثامنة صباحا.

كما حددت الوزارة، عطلة فصل الصيف ابتداء من يوم الخميس 16 جويلية 2022 مساء، إلى غاية يوم السبت 2022 صباحا.

وأشار البيان إلى أنه يمكن لمؤسسات التعليم العالي التي عرفت تأخرا في إنجاز الأعباء البيداغوجية والعلمية، تمديد السنة الجامعية إلى غاية 31 جويلية 2022.

كما أعلنت الوزارة، بأن هذه الإجراءات لا تطبق على الموظفين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح.