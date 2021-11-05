عطلة لمدة 21 يوما للمترشحين للإنتخابات المقبلة

وجّه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن تعليمة إلى كل من أعضاء الحكومة و ولاة الجمهورية حملت طابع مستعجل جدا. بخصوص الوضع في عطلة مترشحي الانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر 2021

وجاء في التعليمة التي تحوز “النهار”، على نسخة منها، أن الإجراء جاء بهدف تمكين الأعوان العموميين المترشحين للإنتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر 2021 من القيام بحملتهم الانتخابية.

وأمر الوزير الأول من أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية بضرورة وضع المترشحين في عطلة تلقائية طيلة الفترة المحددة.

ويأتي هذا الإجراء بموجب أحكام المادة 73 من الامر رقم 21-01 المؤرخ في مارس 2021. المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم

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