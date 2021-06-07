عطلة مدفوعة الأجر لمستخدمي المؤسسات العمومية يوم 12 جوان

أعلنت وزارة العمل، والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عن منح رخصة خاصة للغياب مدفوعة الأجر يوم 12 جوان. ويأتي ذلك، لتمكين الموظفين، من أداء واجبهم الإنتخابي، لإختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

وحسب بيان مشترك لذات الهيئتين، سيستفيد من هذه العطلة، كافة مستخدمي المؤسسات الإدارية العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي.بما في ذلك المستخدمين باليوم والساعة.

وجاء في البيان أنه “تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم السبت 12 جوان 2021. بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21 -96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس 2021. وقصد تمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت، تمنح رخصة خاصة للغياب لليوم المذكور مدفوعة الأجر. لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات الإدارية العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. في جميع القطاعات مهما كان قانونها الاساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم والساعة”.

وأشار البيان، إلى إنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.