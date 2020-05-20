عطلة مدفوعة الأجر يومي عيد الفطر المبارك

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن اليومان الأول والثاني من عيد الفطر، يكونان عطلة مدفوعة الأجر.

وحسب ما أفاد به بيان للمديرية، اليوم الأربعاء، فإن يومي الأول والثاني من شهر شوال عام 1441 هجري، يكونان يومي عطلة مدفوعة الأجر.

وأضاف البيان، أنه سيستفيد من هذه العطلة، كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة.

وأورد نفس البيان أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.

وذكرت المديرية، بأن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المتضمن قائمة الأعياد القانونية.