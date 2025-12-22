عطلة نهاية السنة.. هذه الأفلام تصنع الحدث في TMV Garden City

يقترح TMV Garden City برنامجًا سينمائيًا مميزًا يلائم كل الأذواق، بمناسبة عطلة نهاية السنة، بثلاثة أفلام بارزة تتصدر العرض.

Avatar: Fire and Ash

عودة James Cameron في رحلة جديدة ومبهرة إلى عالم Pandora. تجربة سينمائية غامرة بصريًا وعاطفيًا، تجمع بين المغامرة والتقنية العالية.

Bob l’Éponge

البطل المجنون من أعماق البحر يعود في مغامرة مليئة بالنكات العشوائية، والطاقة، والألوان. فيلم مضحك يسعد الصغار ويُمتع الكبار.

La Femme de Ménage

دراما نفسية هادئة ومقلقة في آنٍ واحد. هذا التريلر المنزلي يُدخل المشاهد في تفاصيل يومية هشة، حيث يصبح الصمت أثقل من الكلمات.

وترافق هذه العناوين الثلاثة المختارة مجموعة متنوعة وقوية من الأفلام:

Five Nights at Freddy’s

اقتباس ناجح من لعبة الفيديو الشهيرة، مليء بالتشويق والرعب في أجواء خانقة. مناسب لعشاق الإثارة والتوتر.

Jujutsu Kaisen

عالم المانغا الشهير ينبض بالحياة على الشاشة الكبيرة بمشاهد قتال مكثفة وجرافيك مدهش.

L’Élue

امرأة عادية في طريقها إلى مصير غير متوقع. تريلر نفسي دقيق يلعب على أوتار الشك والغموض.

Haïdi et le Lynx

قصة صداقة غير متوقعة بين طفلة ووشق جريح. فيلم عائلي مليء بالضوء والسكينة والمشاعر.

Mission Père Noël

كوميديا احتفالية مليئة بالسحر والمرح، حيث يتولى الأطفال مهمة إنقاذ روح عيد الميلاد.

Roqia

فيلم الرعب الجزائري لهذا الموسم. عمل قوي من توقيع Yanis Koussim، يمزج بين الذاكرة الجماعية والماورائيات، في إطار سينمائي مكثف وجريء.

ويؤكد TMV Garden City مكانته كمرجع أول للسينما في الجزائر.

أفلام عالمية، أعمال عائلية، إنتاجات محلية، رسوم متحركة ورُعب.

كل شيء حاضر ليجعل من السينما محطة لا تُفوت في عطلتكم.