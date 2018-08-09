عطلتا الشتاء و الربيع في 20 ديسمبر و14 مارس

وزارة التربية تفرج عن التواريخ الخاصة بالعطل السنوية و 5 أيام فقط في الخريف

أعلنت وزارة التربية عن الرزنامة الخاصة بالعطل المدرسية، حيث سيتم منح التلاميذ الحق في الاستفادة من 5 أيام فقط من عطلة الخريف، فيما تم تحديد تاريخ 20 ديسمبر للاستفادة من عطلة الشتاء، وتاريخ 14 مارس للاستفادة من عطلة الربيع.

وحسب الوثيقة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن عطلة الخريف ستكون بداية من 31 أكتوبر وتنتهي يوم الأحد 5 نوفمبر، أما عطلة الشتاء فستكون بداية من يوم الخميس 20 ديسمبر إلى غاية يوم الأحد 5 جانفي 2019، أما عطلة الربيع فستكون من يوم الخميس 14 مارس إلى غاية 1 أفريل 2019، فيما ستكون عطلة الصيف في جويلية 2019.

وبالنسبة للإداريين، حسب الرزنامة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن العطلة الصيفية تبدأ بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي.

وتم تحديد تاريخ دخول المنطقتين الأولى والثانية من الوطن ابتداء من يوم الخميس 19 جويلية، أما المنطقة الثالثة فقد تم تحديد تاريخ العطلة فيها يوم 12 جويلية 2018.

هذا، وكان منشور وزاري قد حدد أن كل موظف في قطاع التربية له الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الحفاظ على صحته وتقوية قدرته على العمل من جديد.

وتدوم العطلة الخاصة بالموظفين ثلاثون يوما في السنة، باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية، حيث يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الامتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء من عشرين يوما زائد الشهر، أي ما يعادل 50 يوما، كما جاء في المنشور أنه لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة.