عطل جديد يضرب ملايين أجهزة آيفون والشركة تصلحه مجاناً

كشفت شركة “أبل” الأمريكية، عن أعطال جديدة أصابت الملايين من أجهزة “آيفون”، من طرازي “6” و”6 إس”، وأدت إلى توقفها فجأة عن العمل وبشكل تام.

وحسب ما نقله موقع “سكاي نيوز العربية”، عن تقرير نشرته مجلة “فوربس” الأمريكية، فإن الأعطال تصيب الأجهزة التي تم تصنيعها مؤخرا، لا تلك التي صدرت في فترة إطلاق الهاتفين.

وقالت “أبل” في موقع خاص بها: “إذا كنت تعتقد أنك واجهت المشكلة، يرجى استخدام مدقق الرقم التسلسلي، لمعرفة إذا كان جهازك مؤهلا للإصلاح مجانا”.

وأكدت “أبل”، أن المستهلك سيتحمل كلفة تصليح عيوب أخرى، قد تؤثر على عمل الهاتف، كالشاشات المكسورة، وذلك قبل تقديم الخدمة المجانية.

وتقدم “أبل” برنامج إصلاح مجاني للعيوب، يسري لمدة عامين من الآن، وستفتح تحقيقا جادا بخصوص الأعطال الأخيرة.