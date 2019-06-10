عطل جهاز “IRM” بمستشفى عبد القادر حساني والإدارة “تتفرج”!

علمت مصادر النهار اون لاين اليوم عن تعطل جهاز “IRM” بالمستشفى الجامعي عبد القادر حساني بسيدي بلعباس، بسبب خلل تقني.

وحسب مصادر ذاتها،فإن الخلل راجع لفراغ غاز “الهيليوم” الذي يقدر ثمنه يقدر بـ240 مليون دينار،ما جعل المريض يلجئ للعيادات الخاصة.

بعد التسيب و اللامبالات داخل المصلحة بمستشفى.

للإشارة، فان الجهاز كلف الدولة 12 مليار لشرائه من شركة “سيامنس” مند 2013 وقاموا بصيانته لحد الآن بتكلفة قدرت 3 ملايير.

وأكدت بعض المصادر ان ادارة المستشفى، رفعت دعوة قضائية ضد شركة “سيامنس ” بسبب نقص في الجهاز.

كما استلم رئيس مصلحة الأشعة الجهاز، دون توقيع على محضر الاستلام ما جعلت مديرية الصحة تقوم بفتح تحقيق في ذلك.

وأرسلت تقرير لوزارة الصحة، في انتظار ما ستفسر عنه التحقيق القضائي والإداري من ذلك .