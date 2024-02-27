عطل شامل يشل بريد yahoo

تعطلت خدمة البريد الإلكتروني الشهيرة Yahoo Mail. حيث لم يتمكن الآلاف حول العالم من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني والحسابات الخاصة بهم.

ونشرت صفحة خدمة عملاء Yahoo على X، الموقع المعروف سابقًا باسم Twitter “قد يواجه بعض المستخدمين مشكلات مع تطبيق Yahoo Mail. نحن نحقق في الأمر وسنقوم بالتحديث حسب الحاجة”.

وأعرب العملاء عن إحباطهم عبر الإنترنت، حيث قال أحد المستخدمين، “تطبيق البريد الإلكتروني Yahoo لا يعمل على iPhone. لقد تم إيقاف تشغيله للتو.”

وأضاف آخر “في كل مرة أذهب فيها لفتح تطبيق Yahoo Mail على هاتفي، لا يفتح، بل يتعطل”.

وأشار آخرون إلى أن Yahoo Mail تعطل بأكمله، وليس فقط تطبيقات الهواتف الذكية لأجهزة iPhone وAndroid.

في الساعة الثانية ظهرًا نت اليوم الثلاثاء، كان هناك أكثر من 8000 تقرير عن مشكلات على موقع الويب الشهير Down Detector.

وتم إطلاق خدمة البريد الإلكتروني المجانية الاستخدام في عام 1997. ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم.