عطل عالمي يضرب “فيسبوك”

شهدت منصتا “فيسبوك” و”ماسنجر”، التابعتان لشركة ميتا، عطلا تقنيا مفاجئا أدى إلى اضطراب واسع في الخدمات. وسط شكاوى متزايدة من المستخدمين عبر عدد من الدول بشأن صعوبة استخدام المنصتين.

وتعرض موقع “فيسبوك”، لعطل فني أثر في عدد من المستخدمين، إثر ظهور رسالة تفيد بأن الحساب “غير متاح مؤقتاً” لوجود مشكلة في الموقع. تطالبهم بإعادة المحاولة بعد دقائق معدودة. وتوضح الرسالة أن الحساب غير متاح مؤقتا نتيجة مشكلة تقنية في خوادم “فيسبوك”، وليس بسبب إيقافه أو اتخاذ إجراء بحق المستخدم.

ورصد مستخدمون ظهور الرسالة أثناء محاولتهم تصفح حساباتهم عبر الويب، في حين استمرت خدمات المنصة بالعمل طبيعيا لدى آخرين. ما يشير إلى محدودية العطل أو تأثيره في جزء من البنية التحتية للخدمة.

وأفاد مستخدمون بأن العطل تسبب في تسجيل الخروج التلقائي من الحسابات، إلى جانب صعوبة فتح التطبيقات أو تحديث الصفحة الرئيسية. فضلا عن تعذر تصفح المنشورات وإرسال واستقبال الرسائل عبر تطبيق “ماسنجر”، سواء على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر.

وأظهرت بيانات منصة DownDetector، المتخصصة في رصد أعطال الخدمات الرقمية، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد البلاغات المتعلقة بخدمات ميتا. ما يشير إلى أن الخلل طال نطاقًا واسعًا من المستخدمين في عدة مناطق.

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