عطل عالمي يضرب منصة إكس

عرفت منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، اليوم السبت، انقطاعا واسع النطاق على مستوى العالم.

وحسب موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع الالكترونية، فقد بدأت بلاغات المستخدمين بالارتفاع بشكل ملحوظ.

وأفاد أكثر من 25 ألف مستخدم، في الولايات المتحدة، بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة.

حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ”حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل”.

ويأتي هذا العطل في وقت حساس بالنسبة للشركة التي استحوذ عليها إيلون ماسك في أكتوبر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أميركي.

وتعد هذه ثاني أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الجاري.

إذ سبق وأن تعرضت “إكس” في شهر مارس لإنقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة.