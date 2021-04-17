عطل فني في تويتر يؤدي إلى توقفه بشكل كامل

توقف موقع التواصل الاجتماعى “تويتر“، بشكل كامل، اليوم السبت، بسبب عطل فني، عبر عدة دول بالعالم.

ولم يتمكن مستخدمو تويتر، من التغريد عبر حساباتهم، حيث يظهر عدم تحميل التغريدات أو كتابتها، ويتم تسجيل الخروج تلقائيا.

فيما لا يستطيع آخرون الدخول إلى الموقع، حيث تظهر لهم نافذة مكتوب فيها: “خطأ”.

وحسب صحيفة “ميرور البريطانية”، بدأ مستخدمو الموقع في الإبلاغ عن المشكلات قبل 6 ساعات تقريبا.

وقال حساب الدعم الفني لموقع تويتر إنه يعمل الآن على حل المشكلة.

وكتب حساب الدعم الفني في تغريدة: “ربما لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم، نحن نعمل على إصلاح المشكلة وستعودون أونلاين قريبا”.

وأبلغ حوالي 40 ألف مستخدم على تويتر عن مشكلات في موقع التواصل الاجتماعي قبل 6 ساعات.