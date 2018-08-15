عطل مفاجئ في الخطوط السعودية يؤثر على الرحلات مع اقتراب موعد الحج

كشفت الخطوط الجوية السعودية، أن عطلا في نظام تخطيط الرحلات أثر على حركة النقل الجوي في وقت تستعد فيه السعودية لاستقبال ضيوف الرحمان.

وقالت الخطوط الجوية السعودية في بيان، عن تأخر عدد الرحلات بسبب هذا العطل المفاجئ في نظام تخطيط الرحلات الجوية.

وأعلنت الشركة، أن الخطوط الجوية بادرت لاتخاد التدابير اللازمة من أجل السيطرة على الوضع والتقليل من الأثار الناجمة عنه.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم استخدام الأنظمة البديلة لتسيير الرحلات كما تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية من أجل متابعة الوضع

واعتذرت الخطوط الجوية السعودية لضيوفها الكرام الذين تأثرت رحلاتهم جراء هذا العطل المفاجئ.