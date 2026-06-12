عطل مفاجئ يضرب فيسبوك

تعرض موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الجمعة، لخلل تقني مفاجئ تسبب في تعذر وصول عدد من المستخدمين إلى حساباتهم.

وأفاد مستخدمون بظهور رسالة “يرجى التحديث لإعادة المحاولة” عند محاولة تسجيل الدخول أو تصفح المنصة.

كما اشتكى آخرون من بطء تحميل الصفحات وتعطل بعض الخصائص والخدمات داخل التطبيق والموقع.

ولم تصدر شركة Meta المالكة لمنصة فيسبوك، أي بيان رسمي حتى الآن بشأن طبيعة العطل أو أسبابه. كما لم توضح موعد عودة الخدمات بشكل كامل إلى طبيعتها.