عطل يضرب “واتساب”.. وآلاف البلاغات

واجه مستخدمو تطبيق التواصل الفوري “واتساب”، صباح اليوم الثلاثاء، مشكلة فنية لاحظها عدد منهم في مناطق عدة حول العالم.

وقال مستخدمون لـ”واتساب” في مناطق عدة في العالم إنهم يواجهون مشكلة في إرسال الرسائل واستقبالها.

وذكرت تقارير إخبارية أن العطل طال الدردشات الشخصية بين الأشخاص وتلك الخاصة بالمجموعات.

وأكد موقع “downdetector” الذي يتابع الأعطال الفنية في المواقع والمنصات الرقمية الشهيرة، وجود مشكلة فنية فيه.

وأظهرت بيانات الموقع إرتفاعا كبيرا في بلاغات الأعطال التي طالت “واتساب” في الساعات الأخيرة. حيث وفي ساعة واحدة فقط تلقى الموقع أكثر من 9 آلاف بلاغ بهذا الشأن.

واشتكى مستخدمون تعرضهم لمشاكل في الخدمة صباح اليوم الثلاثاء. حيث أن خدمات “واتساب” المملوكة لشركة “ميتا” عانت من إضطراب جزئي. حيث أصبح المستخدمون غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل على منصة المراسلة وكذا الصور والفيديوهات.

وفي أول رد فعل من جانبها، أقرت شركة “ميتا” بالأعطال في تطبيق “واتساب”، وأكدت أنها تعمل على حل المشكلة.

وأصبح “واتساب” تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم بحلول عام 2015، ولديه أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم اعتبارا من فيفري 2020. ويعمل التطبيق حاليا على الكثير من التغييرات السرية في تطبيقها، والتي كشف المحققون في “WABetaInfo” تعديل هذا التطبيق للكشف عن التغييرات القادمة.

ويتضمن “واتساب”، خمسة تغييرات كبيرة العديد منها ما يزال قيد التطوير، لكن البعض الآخر نجح في اجتياز الاختبار التجريبي. تشمل، ميزة جديدة تتيح إنشاء روابط للانضمام إلى المكالمات (تجريبية)، القدرة على الاختباء عندما تكون متصلا بالإنترنت (تجريبي)

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