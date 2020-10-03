عطوي محمد.. صاحب 15 عاما يحتل المرتبة الأولى في المسابقة العالمية للروبوت

كرم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الطفل عطوي محمد لمين، البالغ 15 سنة، احتل المرتبة الأولى في المسابقة العالمية للروبوت.

وتم تنظيم المسابقة العالمية للروبوت في كوريا الجنوبية عن بعد بسبب الاجراءات التي فرضتها جائحة كورونا.

ونافس الشاب الجزائري محمد لمين عطوي 14 دولة على المرتبة الأولى، من بينها الصين وروسيا وكوريا الجنوبية.

وقال في تصريح للنهار “تحصلنا على المرتبة الأولى بفضل مجهوداتنا الخاصة وبفضل مشروعنا الممثل في مزرعة ذكية”.

وتابع محمد لمين “المزرعة الذكية كانت مقسمة الى جزئين، جزء حيوانات عبارة عن آلتي روبوت، وجزء حقل به عدة آلات تساعد الانسان في الزراعة”.

وأفاد “تكريمي من طرف رئيس الجمهورية فخر لي، وادفع ومحفز قوي للمشاركة في العديد من المسابقات العالمية”.

وكشف محمد لمين عطوي عن ابتكاره المستقبلي والممثل في عربة ذكية تحتوي على كاميرا، وتقرأ الطريق، وإشارة وقوانين المرور”.