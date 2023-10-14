عطية :”الداربي سيكون قوي أمام الجزائر وسنشرف الكرة الإفريقية”

أكد مروان عطية لاعب منتخب مصر جاهزيته و لاعبيه للمباراة الودية التي ستجمعهم بمنتخب الجزائر يوم الإثنين القادم، استعدادا للتحديات المقبلة سواء كانت الإفريقية أو المونديالية.

وقال مروان عطية في تصريح لقناة “أبو ظبي” الإمارتية اليوم خلال الحصة التدريبية “المعسكر جيّدا، لعبنا أمام زامبيا، و حاليا ركزنا على مباراة الجزائر”.

كما أضاف مروان عطية ” المنتخب المنافس قوي و محترم و الداربي قوي بين الجزائر و مصر و سيكون حتما مشرف، التنظيم في دولة الإمارات أمر جيّد”.

وختم عطية “أتمنى أن تفوت المباراة بشكل جيد بين الإخوة و ستكون مفيدة لنا و لمنتخب الجزائر، الموسم الحالي سنركز كثيرا على كأس افريقيا”.

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