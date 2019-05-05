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“عطّال” :”أحب القيام بمثل هذه اللقطات”

الرياضة
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“عطّال” :”أحب القيام بمثل هذه اللقطات”
بقلم إسماعيل عشاش

إفتخر الدولي الجزائري، “يوسف عطّال” بالمردود الخيالي الذي قدمه أمام نجوم “باريس سان جيرمان”، وذلك في حديث لوسائل الإعلام الفرنسية.

وتطرق الجناح الطائر خلال المنطقة المُختلطة بـ”حديقة الأمراء”، للإنطلاقة الخارقة التي تلاعب خلالها بـ”خوان بيرنات”، مُعتبرا إياها بالعادية بالنسبة له.

وقال :”أنا أحب القيام بمثل هذه اللقطات، في كل مرة تتاح فيها لي الفُرصة، وأعمل على إستغلال سرعتي لتجاوز المُدافع”.

وصنعت إنطلاقة النجم الصاعد للمنتخب الوطني الحدث في “ليغزاغون”، كونه “أهان” المُدافع الإسباني بطريقة ستبقى محفورة في ذهنه دون شك.


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