“عطّال” أفضل الوجوه الجديدة في فرنسا

صُنف الدولي الجزائري، يوسف عطّال كأبرز اللاعبين الذين إلتحقوا بالدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري، من طرف موقع “غول”، اليوم الجمعة.

وإعتبر الموقع بأن الظهير الأيمن، لم يجد صعوبة في التأقلم مع “الليغ 1” رغم إلتحاقه بهذا الدوري الصائفة الماضية فقط.

وأختير نجم نادي “نيس” رفقة كل من الإسباني “خوان بيرنات”، والبرتغالي “رافاييل لياو” والبلجيكي “جايسون ديناير” ومواطنه الحارس “ماتز سالس”.

يُذكر بأن خريج مدرسة “شبيبة القبائل” مُرشح حاليا للحصول على جائزة أفضل ظهير أيمن في فرنسا، والتي تنظمها الرابطة المحلية.