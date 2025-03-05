عطّال أمام القضاء الفرنسي مجدداً في قضية تضامنه مع غزة

عادت قضية الدولي الجزائري يوسف عطال مع القضاء الفرنسي إلى الواجهة، بعد موقفه الرجولي المساند للقضية الفلسطينية، مع بدء العدوان الصهيوني على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنه تم تأجيل محاكمة يوسف عطال في قضية الاستئناف التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، إلى تاريخ 2 أفريل القادم.

وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة قررت تأجيل القضية بسبب غياب مدافع السد القطري، عن حضور جلسة اليوم. وهو ما أجبر رئيس محكمة الاستئناف في مدينة نيس، على اتخاذ قرار التأجيل.

وكانت المحكمة الجنائية في مدينة نيس، أدانت يوسف عطال، بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، إلى جانب غرامة مادية، بتهمة التحريض على الكراهية، وذلك بسبب تضامن مدافع الخضر مع فلسطين وأبناء غزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.