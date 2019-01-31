“عطّال” الأفضل في “نيس” لثالث شهر على التوالي

تُوج الدولي الجزائري، يوسف عطّال بجائزة أفضل لاعب في الشهر داخل ناديه “نيس” لثالث مرة على التوالي، عن جدارة وإستحقاق.

وأختارت جماهير “العقبان” الظهير الأيمن، الأحسن بصفة منطقية، نظرا لعروضه الخارقة للعادة في “الليغ 1” الفرنسية منذ بداية السنة الجديدة.

ويُصنف مُدافع المنتخب الوطني، حاليا كواحد من أبرز الأسماء في “ليغزاغون”، في سيناريو لم يكن يتوقعه أشد المُتفائلين، بداية الموسم.

يُذكر بأن خريج مدرسة “شبيبة القبائل”، أصبح مُتابعا من طرف كشافي عمالقة “أوروبا”، والذين سيُحاولون خطفه الصائفة القادمة لا محالة.