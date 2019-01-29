“عطّال” الثالث “فرنسيا” والسادس “أوروبيا”!

إحتل الدولي الجزائري، يوسف عطّال المركز الثالث “فرنسيا” والسادس “أوروبيا” في ترتيب موقع “هوسكورد” العالمي أفضل المُراوغين خلال الموسم الجاري.

ونجح خريج مدرسة “شبيبة القبائل” في 63 مُراوغة مُناصفة، مع نجم “باريس سان جيرمان” و منتخب البرازيل، “نايمار دا سيلفا”.

وعلى الساحة الأوروبية، يحتل إبن “واضية” الصف السادس، مُنافسا أسماء عالمية مثل هداف برشلونة “ليونيل ميسي” وجناح تشيلسي، “إيدن هازارد”.

يُذكر بأن الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، يحتل حاليا المركز الـ12 في ترتيب أحسن اللاعبين في “الليغ1” والذي تُعده “ليكيب”.