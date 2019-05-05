عطّال “المجنون” يُثير دهشة الفرنسيين!

أثار الدولي الجزائري، “يوسف عطّال” دهشة الفرنسيين بفضل مُستواه الخارق للعادة أمام “باريس سان جيرمان”، أمس السبت في “حديقة الأمراء”.

وأختير الجناح الطائر كرجل للمُباراة من طرف جريدة “ليكيب”، والتي منحته علامة وصلت لـ7/10، نظير تحركاته الخطيرة طيلة الـ90 دقيقة.

ولفت خريج مدرسة “شبيبة القبائل” أنظار الجميع بإنطلاقاته السريعة، وتمريرته الحاسمة “المجنونة” والتي ضيعها زميله “آلان سان ماكسيمان” بطريقة ساذجة.

ويعيش نجم المنتخب الوطني الصاعد، نهاية موسم مثالية، سترفع لا محالة أسهمه بشكل خيالي مع إقتراب إفتتاح سوق التحويلات الصيفي.