عطّال بطّال منذ بداية 2018!!

يعيش الدولي الجزائري، يوسف عطّال وضعية مُعقدة منذ بداية السنة الجديدة 2018 مع “كورتري”، باعتباره لايُشارك تماما في المُباريات الرسمية.

وإكتفى الظهير الأيمن، بالظهور في في 11 دقيقة خلال المُباريات الست الأخيرة، وهي حصيلة ضعيفة جدا بالنسبة للاعب بارادو السابق.

وخرج المدافع الصاعد من حسابات الطاقم الفني لناديه وذلك منذ رحيل المدرب اليوناني “يانيس أنستازيو” وتعويضه بنظيره البلجيكي “غلين دوبوك”.

وكان من المُنتظر الإعتماد على صاحب الـ21 عاما، أمس الثلاثاء في مُباراة الكأس أمام “غينك” ولكن بقي خارج الخدمة.

وينتظر خريج مدرسة “الجياسكا” فُرصة جديدة للتألق، وتمديد تجربته الإحترافية، وإلا فإنه سيكون مُجبرا على العودة للجزائر مع نهاية الموسم.