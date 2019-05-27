عطّال رابع أفضل مُراوغ في الليغ 1 ومع الكبار دائما

أنهى الدولي الجزائري، يوسف عطال أنهى الليغ 1 كرابع أفضل مُراوغ بـ”101 مُراوغة ناجحة”، في حصيلة أكثر من رائعة له.

ولم يتفوق عليه سوى زميله في نادي نيس، “آلان سان ماكسيمان” بـ”143 مُراوغة ناجحة”، وحاتم بن عرفة بـ”116 مُراوغة ناجحة.

إضافة لنجم ليل “نيكولا بيبي” بـ”102 مُراوغة ناجحة”، وبعيدا عن هذه الإحصائيات، أختير الدولي الجزائري في التشكيلة المثالية لجريدة “ليكيب”.

وتواجد رفقة نجوم باريس سان جيرمان، في سيناريو أصبح إعتياديا، بإعتبار أن مجلة “فرانس فوتبول” منحته نفس التكريم مؤخرا.

وهو ما يُوضح المكانة الكبيرة التي وصلها إبن واضية بعد سنة فقط في “ليغزاغون”.