عطّال :”سأنطلق في مُغامرة جديدة”

عبّر الدولي الجزائري، يوسف عطّال، عن سعادته بتوقيعه الرسمي مع نادي “نيس” الفرنسي، بعقد يستمر لمدة ثلاثة سنوات “لغاية 2021”.

وصرّح المُدافع مُتعدد المناصب من على حسابه الرسمي في “تويتر” قائلا :”أنا سعيد جدا بالتوقيع لصالح نيس، مُغامرة جديدة ستبدأ”.

وإلتحق الظهير الأيمن للمنتخب الوطني بصفوف “نسور” الجنوب الفرنسي مُقابل قيمة وصلت حدود الـ3.5 مليون أورو قادما من “كورتري” البلجيكي.

وكان “كورتري” قد إشترى “عطّال” من “بارادو” ماي الماضي، ولم ينتظر طويلا قبل تسويقه بسعر مُضاعف في فترة وجيزة.