عطّال غير راض عن وضعيته ولكن..

أكد وكيل أعمال يوسف عطّال، في تصريحات لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، عدم إرتياح الدولي الجزائري بمنصبه الجديد كلاعب جناح هجومي.

وقال :”يوسف يبقى ظهيرا أيمنا ويُفضل التواجد في هذا المركز، ولكنه يبقى سعيدا بتألقه في الهجوم، وسيعمل على تقديم الأفضل”.

وواصل :”مهما كان المنصب الذي سينشط فيه في المُستقبل، فإن يوسف سيكون مُلتزما بخيارات الطاقم الفني بقيادة المدرب باتريك فييرا”.

يُذكر بأن الطاقم الفني لـ”نيس” يُفضل حاليا الإعتماد على إبن واضية كجناح أيمن وأيسر، تفاديا لظهوره عيوبه من الناحية الدفاعية.