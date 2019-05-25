عطّال :”فخور برفع راية الجزائر في فرنسا”

عبّر الدولي الجزائري، يوسف عطّال عن فخره بالعروض الرائعة التي قدمها مع ناديه “نيس” خلال الموسم المُنقضي من الدوري الفرنسي.

وصرّح الجناح الطائر للحساب الرسمي لـ”الليغ 1″ على موقع التواصل الإجتماعي “فايس بوك” قائلا :”أنا فخور بتمثيل ألوان الجزائر بفرنسا”.

وواصل في نفس السياق :”الجزائريون ومثلما يعلمه الجميع يُتابعون مواطنيهم في كل مكان، وهذا أمر يُحفزني دائما على مواصلة التألق”.

يُذكر بأن خريج مدرسة “شبيبة القبائل”، وكمُكافأة له على موسمه المميز، أختير كثاني أفضل لاعب في فريقه من طرف الأنصار.