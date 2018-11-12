“عطّال” في التشكيلة المثالية “لليغ 1” الفرنسية!

أختير الدولي الجزائري، يوسف عطّال، من طرف جريدة “ليكيب” في التشكيلة المثالية للجولة الـ13 من الليغ 1، بعد تألقه الأخير.

وتمكن الظهير الأيمن الصاعد، من تقديم آداء كبير مع “نيس” خلال داربي الجنوب أمام الجار “أولمبيك نيم”، أول أمس السبت.

وعرفت هذه المُباراة، تسجيل خريج مدرسة “بارادو” لأول أهدافه مع “النسور”، وتصنيفه الأحسن دون مُنازع في تشكيلة “باتريك فييرا”.

وسيلتحق إبن “تيزي وزو” بصفوف المنتخب الوطني، ومعنوياته في السماء، تحسبا للسفرية الحاسمة تجاه “الطوغو”، في إطار تصفيات الكان 2019.