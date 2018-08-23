“عطّال” لايزال مُصابا ويتجه لتضييع سفرية “غامبيا”

كشف “باتريك فييرا” مُدرب نادي “نيس”، بأن الدولي الجزائري، “يوسف عطّال” لايزال مُصابا وسيكون بحاجة لفترة نقاهة إضافية لإسترجاع لياقته.

وصرّح التقني الفرنسي في هذا الشأن :”عطّال لم يتعافى لحد الآن، وسيبقى خارج الخدمة خلال الأيام الـ10 القادمة على الأقل”.

وأضاف :”للأسف، يوسف، لن يكون قادرا على المُشاركة معنا خلال الجولة القادمة من الليغ 1 أمام ديجون”.

ونظرا لكل ماذُكر، فإن كل المؤشرات توحي، بأن لحاق “عطّال” بالسفرية القادمة للمنتخب الوطني لـ”غامبيا” أمر مُستحيل.

ويعاني لاعب “كورتري” السابق من مُشكل عضلي على مُستوى أوتار الرُكبة.