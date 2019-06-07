عطّال :”لدينا لاعبون خارقون ولكننا عاجزون عن الفوز”!

إعتبر الدولي الجزائري، “يوسف عطّال” بأن المنتخب الوطني، يمتلك كل المؤهلات من أجل الذهاب بعيدا في جميع المُنافسات التي يدخلها.

وقال لـ”أونز مونديال” :”عندما تُشاهد منتخبنا، فإننا نمتلك لاعبين خارقين، ولاعبين جيدين، ولكننا عاجزون عن الفوز بالمُباريات، وهذا أمر مؤسف”.

وأردف :”ينقصنا شيء ما، وحسب وجهة نظري، فإننا من أجل الوصول لمُبتغانا يجب أن نُظهر الإرادة والقلب، وإلا فلن نصل”.

وختم :”القلب من دون الموهبة غير كاف، والموهبة دون الإرادة غير كافية أيضا، علينا أن نمزج بينهما للوصول الى هدفنا”.