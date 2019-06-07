عطّال :”لدينا لاعبون خارقون ولكننا عاجزون عن الفوز”!

الرياضة
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عطّال :”لدينا لاعبون خارقون ولكننا عاجزون عن الفوز”!
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر الدولي الجزائري، “يوسف عطّال” بأن المنتخب الوطني، يمتلك كل المؤهلات من أجل الذهاب بعيدا في جميع المُنافسات التي يدخلها.

وقال لـ”أونز مونديال” :”عندما تُشاهد منتخبنا، فإننا نمتلك لاعبين خارقين، ولاعبين جيدين، ولكننا عاجزون عن الفوز بالمُباريات، وهذا أمر مؤسف”.

وأردف :”ينقصنا شيء ما، وحسب وجهة نظري، فإننا من أجل الوصول لمُبتغانا يجب أن نُظهر الإرادة والقلب، وإلا فلن نصل”.

وختم :”القلب من دون الموهبة غير كاف، والموهبة دون الإرادة غير كافية أيضا، علينا أن نمزج بينهما للوصول الى هدفنا”.


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