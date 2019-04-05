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“عطّال” مع “ميسي” و”ليفاندوفسكي”!

الرياضة
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“عطّال” مع “ميسي” و”ليفاندوفسكي”!
بقلم إسماعيل عشاش

تواجد الدولي الجزائري، “يوسف عطّال” في التشكيلة المثالية الاوروبية لشهر مارس المُنقضي، والتي يختارها موقع الإحصائيات العالمي “هو سكورد”.

ورافق الظهير الأيمن العديد من النجوم وفي مُقدمتهم الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، والبولندي “روبرت ليفاندوفسكي” والكولومبي “خاميس رودريغز”، نظير تألقه الكبير.

وظهر مُدافع المنتخب الوطني بمُستوى خارق للعادة أيضا، خلال المُباريات الأخيرة لناديه “نيس”، ليُصنف أيضا في التشكيلة المثالية لـ”الليغ1” الفرنسية.

يُشار بأن خريج مدرسة “شبيبة القبائل”، سيبقى خارج الخدمة في الأيام القادمة، بعدما تعرض لإصابة جديدة على مُستوى عضلات الرُكبة.


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