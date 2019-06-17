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عطّال :”هذا ما تغير في الخضر خلال 4 أيام”

الرياضة
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عطّال :”هذا ما تغير في الخضر خلال 4 أيام”
بقلم إسماعيل عشاش

أشار الدولي الجزائري، يوسف عطّال، للأمور التي تغيّرت بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني، مابين المواجهتين الوديتين أمام بورندي ومالي على التوالي.

وصرّح نجم نادي “نيس” للتلفزيون الجزائري قائلا :”لقد لعبنا جيدا هذه المرة، وكنا في المُستوى المطلوب من الناحيتين الدفاعية والهجومية”.

وأردف :”لقد عملنا كثيرا بدنيا، وأظهرنا جاهزية أكبر، وأعتقد بأن الفارق كان ظاهرا للجميع ما بين المُبارتين بين بورندي ومالي”.

وختم :”الفوز المُحقق أمام مالي مهم جدا بالنسبة لنا، لأنه سيمنحنا دفعة معنوية قبل إفتتاح الكان 2019 بمصر وملاقاة بورندي”.


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