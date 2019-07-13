عطّال: «هذا مكتوب.. ليس من السهل مغادرة الكان ولدي ثقة كاملة في زملائي»

أكد مدافع المنتخب الوطني، يوسف عطّال، أنه ليس من السّهل مغادرة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 في الوقت الراهن وترك الخضر في نصف النهائي.

موضحا أنه يؤمن بالقضاء والقدر والإصابة التي تعرض لها على مستوى الكتف وأنهت مشواره في «الكان» من المكتوب.

كما شكر عطّال كل من راسله واستفسر عن حالته الصحية ورفع معنوياته، سواء من زملائه في المنتخب الوطني أو أنصاره وعامة الشعب الجزائري.

وقال عطّال في تغريدة له، أول أمس، نشرها في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:

«شكرا للجميع على رسائلكم، الحمد لله هذا المكتوب، ليس من السهل التوقف عن هذه المنافسة في هذا الدور والمستوى،

لكن أملك ثقة كاملة في هذه المجموعة وسنواصل القتال إلى آخر اللحظات، وإن شاء الله سنجعل كل الشعب الجزائر فخورا».