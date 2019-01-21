“عطّال” يتراجع في ترتيب نجوم “فرنسا”!

تراجع الدولي الجزائري، يوسف عطّال بشكل كبير في الترتيب العام لنجوم الدوري الفرنسي، والذي تُعده جريدة “ليكيب” نهاية كل جولة.

وسقط الظهير الأيمن للصف الـ19 بمُعدل تنقيط وصل لـ5.71/10، وهذا بعد آدائه المُخيب خلال المُباراة الأخيرة أمام “رامس”، السبت الماضي.

وتواجد إبن “واضية” الأسبوع الفارط في الصف الـ13 بالتساوي مع البرازيلي المُتألق “تياغو سيلفا”، ولكنه عجز عن المُحافظة على مركزه.

وظهر خريج “الجياسكا”، بعيدا عن مُستواه خلال آخر مُباريات “الليغ 1″، وهو ما جعله على شفى الخروج من “TOP 20”.