“عطّال” يتفوق على “مبابي” و”نايمار”!

تفوق الدولي الجزائري، “يوسف عطّال” على أسماء عالمية تنشط في “الليغ 1” الفرنسية في ترتيب أفضل المُراوغين خلال الموسم الجاري.

وكشفت جريدة “ليكيب” بأن صاحب الإنطلاقات السريعة، تمكن من النجاح في 82 مُراوغة في 24 مُباراة شارك فيها لحد الساعة.

وتُعتبر أرقام إبن واضية أفضل من تلك التي حققها نجما “باريس سان جيرمان”، “نايمار” و”مبابي” واللذين لم يتجاوز الـ”68″ مُراوغة.

ويعيش خريج مدرسة “شبيبة القبائل”، أوقاتا رائعة مع ناديه “نيس”، والذي أكدت إدارته رفضها التام للتخلي عن خدماته الصائفة القادمة.