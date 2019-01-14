عطّال يدخل صراع الكبار في فرنسا!

دخل الدولي الجزائري، يوسف عطّال صراع الكبار في الدوري الفرنسي، بتحقيقه قفزة نوعية في ترتيب أحسن اللاعبين خلال هذا الموسم.

وإحتل الظهير الأيمن المُتألق مع “نيس” المركز الـ13 في ترتيب جريدة “ليكيب” المُخصص لنجوم “الليغ 1″، بمُعدل علامات وصل لـ”5.75/10”.

ويتواجد خريج مدرسة “شبيبة القبائل” على بعد خطوة فقط من المُدافع الكبير، “تياغو سيلفا”، مما يُوضح المُستوى الرائع الذي يُقدمه.

يُذكر بأن نجم المنتخب الوطني، يتواجد في أفضل أحواله، وباشر 2019 بعرض ممتاز قاد به “النسور”، لإنتصار مهم أمام “بوردو”.