“عطّال” يعيش أيامه الأخيرة مع “كورتري”!

يتجه الدولي الجزائري، يوسف عطّال، وبنسبة كبيرة لتغيير الأجواء، نحو فريق جديد، قبل غلق الميركاتو الصيفي، وفقا لوسائل الإعلام البلجيكية.

وأشارت جريدة ” Voetbalkrant”، بأن المُدافع الصاعد، يمتلك العديد من المُقترحات المُهمة من فرنسا، مما سيُعجل برحيله في الأسابيع القادمة.

يُذكر بأن “كورتري” إستقدم لاعبا جديدا ينشط في نفس منصب خريج مدرسة شبيبة القبائل، مما يؤكد وجود نية لبيع عقده.

وتلقى، عطّال في الفترة الماضية مُقترحا رسميا من “نيس”، والذي وضع قيمة 3 ملايين أورو على الطاولة للإستفادة من خدماته.