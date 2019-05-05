“عطّال” يقترب من اللعب مع “مبابي” و”نايمار”!

عاد الدولي الجزائري، “يوسف عطّال” لدخول حسابات بطل فرنسا، “باريس سان جيرمان”، وفقا لما كشفت عنه جريدة “لوباريزيان”، اليوم الأحد.

وأكدت بأن المُدير الرياضي “أونتيرو أنريكي”، سبق وحاول خطف خدمات الجناح الطائر، خلال الميركاتو الشتوي الماضي وفشل في هذه المهمة.

وقرر الإسباني العودة الى الواجهة في الساعات الماضية، بعدما إنبهر بمُستوى خريج مدرسة “شبيبة القبائل” في حديقة الأمراء، أمس السبت.

وتُشير كل المُعطيات بأن إبن “واضية” سيعش ميركاتو صيفي ساخن، وذلك رغم الرفض القاطع لتسريحه من طرف إدارة ناديه “نيس”.

وتوقعت، وسائل الإعلام الفرنسية بأن يضع فريق عاصمة الجن والملائكة، قيمة مالية ضخمة لشراء عقد صاحب الـ22 عاما.