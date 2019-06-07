“عطّال” يكشف الرسالة القوية التي وجهها “بلماضي” لنجوم الخضر

كشف الدولي الجزائري، يوسف عطّال، بأن الناخب الوطني، جمال بلماضي، وجه رسالة قوية لنجوم “مُحاربي الصحراء” عندما وصل للعارضة الفنية.

وقال الجناح الطائر لـ”أونز مونديال” :”بلماضي هو المُدرب المُناسب لنا، لقد وجه لنا رسالة واضحة ألا وهي تقديم التضحيات اللازمة”.

وأضاف :”كلماته كانت صريحة، علينا أن نكون في المُستوى عندما نتواجد مع المنتخب، خاصة وأننا تأثرنا كثيرا بالنتائج السلبية سابقا”.

وختم :”الآن علينا التحضير بكل جدية للكان، ونسيان كل ما حدث سابقا، وتقديم كل ما لدينا من أجل مُستقبل أفضل”.