عطّال يكشف كيف تسبب “حناشي” في رحيله عن “الجياسكا”!

كشف الجزائري، يوسف عطّال، بأن الرئيس السابق لشبيبة القبائل، محند شريف حناشي، تسبب في رحيله عن “الجياسكا” في سن مُبكرة.

وقال لـ “ليكيب” :”عندما كنت ألعب في الشبيبة، كنت أعاني للوصول للتدريبات، ولكني لم أجد الدعم من الإدارة في تلك الفترة”.

وأضاف :”مقر إقامتي كان يبعد عن مكان التدريبات، بساعة ونصف كاملة في الحافلة، وأحيانا كُنت مُضطرا للمبيت عن أصدقائي وزملائي”.

وختم :”لقد طلبت حينها من رئيس الفريق، أن يُوفر لي وسيلة نقل، ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض”.

يُشار بأن المُتألق مؤخرا مع “الخضر”، أجبر بعدها على الرحيل من “الكناري” لأكاديمية “بارادو” التي وفرت له جميع إحتياجاته.