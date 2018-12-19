“عطّال” ينال تكريما جديدا في فرنسا!

تحصل الدولي الجزائري، يوسف عطّال على تكريم جديد في فرنسا، بفضل آدائه خلال الجولة الماضية، وتعادل “نيس” أمام “سانت إيتيان”.

وصُنف صاحب الـ22 عاما كأفضل لاعب في “الليغ 1” لهذا الأسبوع، من طرف موقع “هو سكورد” العالمي بعلامة وصلت لـ”8.9/10″.

وإضافة لهذا، تواجد الظهير الأيمن الصاعد في التشكيلة المثالية للدوري، في سيناريو أصبح إعتياديا بالنسبة له خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويعيش نجم المنتخب الوطني، أوقاتا رائعة في “ليغزاغون”، بعدما فرض نفسه مع “نسور الجنوب” ونيله إعتراف الجميع دون أي إستثناء.