“عطّال” ينتظر دعم الجزائريين في تصويت “الرابطة الفرنسية”!

رشّحت الرابطة الفرنسية لكرة القدم، إسم الدولي الجزائري، يوسف عطّال للحصول على لقب أفضل ظهير أيمن في “الليغ1” خلال مرحلة الذهاب.

وسيُنافس المُتألق مع “نيس” كل من “كيني لالا”، “ماتيو دوبوشي”، “زكي سيلك” و”روبن أغويلار”، في تصويت مفتوح للجماهير الفرنسية والعالمية.

ويُرتقب أن يتحصل نجم المنتخب الوطني على دعم كبير من الجماهير الجزائرية، والتي تعودت على الوقوف في صف أبناء بلدها.

يُذكر بأن خريج مدرسة “شبيبة القبائل” قدم مرحلة ذهاب ممتازة مع “نسور” الجنوب، ليتحول لأبرز العناصر التي لفتت الأنظار بـ”ليغزاغون”.