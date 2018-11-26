عطّال يواصل الإبهار وينال إعتراف “الفرنسيين”

يواصل الجزائري “يوسف عطال” التألق في الدوري الفرنسي مع فريقه “نيس”، حيث اختير ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ14 من الليغ 1.

واختارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عطال ضمن التشكيلة ومنحته علامة 7/10 كأفضل ظهير أيمن في الجولة الـ 14.

وأبدت الصحيفة الفرنسية إعجابها بأداء الجزائري الذي صنع الحدث في مباراة فريق أمس الأحد، حيث أكدت ذات المصادر أن عطال كان لاعب مثالي فوق أرضية الميدان، راوغ وتوغل ودافع بشراسة عن كل كرة.

ويأتي هذا الإعتراف ليؤكد قيمة الجزائري الذي بات محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية سواء في “فرنسا” أو في دوريات أخرى.