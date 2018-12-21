“عطّال” يُزاحم “صلاح” ويدخل العالمية!

أختار موقع “هو سكورد”، الدولي الجزائري، يوسف عطّال مع أفضل اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكُبرى، خلال المُباريات الست الأخيرة.

وإحتل الظهير الأيمن المركز الـ11 في الترتيب العالمي، بعلامة وصل مُعدلها 7.78/10، بفضل تألقه اللافت مع ناديه “نيس” الفرنسي مؤخرا.

وتواجد خريج مدرسة “بارادو” على بعد خُطوة واحدة فقط عن النجم المصري، محمد صلاح، صاحب المركز العاشر بمُعدل وصل لـ”7.8/10″.

ويُوقع إبن “واضية” على موسم قوي جدا، جعله يُصنف كأبرز المواهب في “الليغ1″، والتي يُختار في تشكيلتها المثالية بصفة مُنتظمة.